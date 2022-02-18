Главный тренер Шахтера рассказал о потенциале Михаила Мудрика.
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"Мудрик – это тот футболист, который когда-то может выиграть "Золотой мяч"", – сказал наставник донецкого клуба в разговоре с журналистом Александром Денисовым.
Также Де Дзерби отметил, что одинаково относится к бразильским и украинским футболистам. Итальянский специалист признался, что на родине Фиорентина и Наполи предлагали ему лучшие финансовые условия, чем Шахтер, но он все равно выбрал "горняков". Де Дзерби рассказал, что именно он был инициатором трансфера бразильца Нереса из Аякса.
Зимние сборы Шахтера
- Ранее на втором сборе в Турции команда Роберто Де Дзерби обыграла Шахтер из Караганды (2:1), а также уступила Мариуполю (1:2). 19 февраля Шахтер сыграет против ФК Рига.
- На зимнюю паузу команда Де Дзерби ушла в роли лидера украинской Премьер-лиги. Шахтер возобновит чемпионат матчем против Металлиста 1925, который состоится 26 февраля.