Головний тренер Шахтаря розповів про потенціал Михайла Мудрика.

До слова Гольовий пас Трубіна та нестримний Мудрик: Шахтар розгромив Астану на зборах

"Мудрик – це той футболіст, який колись може виграти "Золотий м'яч"", – сказав наставник донецького клубу в розмові з журналістом Олександром Денисовим.

Також Де Дзербі відзначив, що однаково ставиться до бразильських і українських футболістів. Італійський фахівець зізнався, що на батьківщині Фіорентина і Наполі пропонували йому кращі фінансові умови, ніж Шахтар, але він все одно обрав "гірників". Де Дзербі розповів, що саме він був ініціатором трансферу бразильця Нереса з Аякса.

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