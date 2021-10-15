Промоутер подтвердил дату и место боя Ломаченко – Комми

Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми состоится 11 декабря.

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"Переговоры между Ломаченко и Комми на завершающей стадии. Поединок должен состояться 11 декабря на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке", – заявил Арум.

Информацию о том, что бой состоится 11 декабря, подтверждает и издание BoxingScene. Хотя там тоже отмечают, что контракт на бой не подписан. Но стороны уже почти согласовали все необходимые условия.

Для обоих боксеров это будет второй бой в 2021 году. Ломаченко в июне победил Масайоши Накатани, а Комми еще в феврале одолел Джексона Мартинеса.

Ломаченко и Комми могли встретиться и значительно раньше. В феврале 2019 года Комми завоевал титул чемпиона по версии IBF в легком весе. Именно этого пояса не хватало Ломаченко до звания абсолютного чемпиона мира.

Зеленский требует заложить в Госбюджете-2022 деньги на проведение Евробаскета-2025

Украина претендует на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. Но для этого надо построить два спортивных комплекса. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Кабинет министров заложил на это соответствующие средства при планировании государственного бюджета на 2022 год.

Письмо Зеленского к премьер-министру Денису Шмыгалю опубликовали на сайте федерации баскетбола Украины. В нем Зеленский просит "предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год средства, необходимые для начала строительства мультифункциональных спортивных комплексов, отвечающих соответствующим требованиям".

Важно! Для получения прав на проведение турнира в Украине должны быть построены две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч. Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – это Киев и Львов. Во сколько может обойтись такое строительство – пока неизвестно.

Чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году состоится в сентябре. Уже традиционно его примут четыре страны на групповом этапе, и лишь одна из них – финальный раунд. Стран, которые кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы, четыре. Среди них Украина, которая будет конкурировать за это право с Латвией, Венгрией и Россией.

Украину обязали допустить россиян на чемпионат Европы по ММА в Киеве

Президент GAMMA Алекс Энгельхардт заявил, что все ранее заявленные участники выступят на чемпионате Европы по смешанным боевым искусствам, который пройдет в Украине.

Пресс-служба Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) сообщила, что Украину могут лишить чемпионата Европы в случае недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

Что известно о запрете России соревноваться в Украине

Изначально турнир собирались провести в Греции, затем в Грузии, но обе страны вынужденно отказались от проведения из-за пандемии коронавируса.

Тогда свое желание высказала Украина, но с условием, что в ЧЕ не будут участвовать бойцы из России. GAMMA с пониманием отнеслась к этому требованию и согласилась. По словам Тесли, на данный момент GAMMA признана в 41 стране, еще в некоторых она проходит процесс регистрации.

Чемпионата Европы по смешанным боевым искусствам должен состояться в киевском "Дворце Спорта" с 5-го по 9 ноября этого года.

Основной защитник Реала рискует пропустить матч с Шахтером

У мадридского Реала могут возникнуть проблемы на позиции защитника. Давид Алаба может не сыграть с Шахтером в Лиге чемпионов.

Центрбек мадридского клуба получил травму в игре поединка за сборную Австрии против Дании. Пока неизвестно характер и серьезность повреждения Давида Алабы. Сроки восстановления тоже пока неизвестны. Скорее всего футболист не приедет в Киев на игру с Шахтером в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Матч Лиги чемпионов Шахтер – Реал состоится 19 октября на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:45.