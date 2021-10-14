Письмо Зеленского к премьер-министру Денису Шмыгалю опубликовали на сайте Федерации баскетбола Украины. В нем Зеленский просит "предусмотреть в проектах Государственного бюджета Украины на 2022 год средства, необходимые для начала строительства мультифункциональных спортивных комплексов, отвечающих соответствующим требованиям".
Письмо Зеленского к Шмыгалю с просьбой предусмотреть средства на проведение Евробаскет-2025 в Украине / Фото ФБУ
Примечательно Не только Киев и Львов: какие города могут принять чемпионат Европы по баскетболу 2025
Чемпионат Европы по баскетболу в 2025 году состоится в сентябре. Уже традиционно его примут четыре страны на групповом этапе, и только одна из них – финальный раунд. Стран, которые кроме группового раунда также претендуют и на проведение решающей стадии чемпионата Европы, четыре. Среди них Украина, которая будет конкурировать за это право с Латвией, Венгрией и Россией.