Промоутер підтвердив дату та місце бою Ломаченко – Коммі

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що бій між Василем Ломаченком та Річардом Коммі відбудеться 11 грудня.

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"Переговори між Ломаченко і Коммі на завершальній стадії. Поєдинок повинен відбутися 11 грудня на арені "Медісон-сквер-гарден" в Нью-Йорку", – заявив Арум.

Інформацію про те, що бій відбудеться 11 грудня, підтверджує і видання BoxingScene. Хоча там теж відзначають, що контракт на бій не підписаний. Але сторони вже майже погодили всі необхідні умови.

Для обох боксерів це буде другий бій у 2021 році. Ломаченко в червні переміг Масайоші Накатані, а Коммі ще в лютому здолав Джексона Мартінеса.

Ломаченко та Коммі могли зустрітися і значно раніше. В лютому 2019 року Коммі завоював титул чемпіона за версією IBF в легкій вазі. Саме цього поясу бракувало Ломаченку до звання абсолютного чемпіона світу.

Зеленський вимагає закласти в Держбюджеті-2022 гроші на проведення Євробаскету-2025

Україна претендує на проведення чемпіонату Європи з баскетболу у 2025 році. Але для цього треба збудувати два спортивні комплекси. Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб Кабінет Міністрів заклав на це відповідні кошти при плануванні Державного бюджету на 2022 рік.

Лист Зеленського до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опублікували на сайті Федерації баскетболу України. В ньому Зеленський просить "передбачити в проєкті Державного бюджету України на 2022 рік кошти, необхідні для початку спорудження мультифункціональних спортивних комплексів, що відповідають відповідним вимогам".

Важливо! Задля отримання прав на проведення турніру в Україні має бути побудовано дві сучасні спортивні арени. Для матчів групового раунду місткість залу має бути не менше 10 тисяч місць, а для фінального поєдинку – не менше 15 тисяч. Федерація баскетболу України визначила два міста, які претендуватимуть на проведення матчів Євробаскета-2025 – це Київ та Львів. У скільки може обійтися таке будівництво – поки невідомо.

Чемпіонат Європи з баскетболу у 2025 році відбудеться у вересні. Вже традиційно його приймуть чотири країни на груповому етапі, і лише одна з них – фінальний раунд. Країн, які окрім групового раунду також претендують і на проведення вирішальної стадії чемпіонату Європи, чотири. Серед них Україна, яка конкуруватиме за це право з Латвією, Угорщиною та Росією.

Україну зобов'язали допустити росіян на чемпіонат Європи з ММА в Києві

Президент GAMMA Алекс Енгельхардт заявив, що всі раніше заявлені учасники виступлять на чемпіонаті Європи зі змішаних бойових мистецтв, який пройде в Україні.

Пресслужба Глобальної асоціації змішаних бойових єдиноборств (GAMMA) повідомила, що Україну можуть позбавити чемпіонату Європи в разі недопуску російських спортсменів до змагань.

Що відомо про заборону Росії змагатися в Україні

Спочатку турнір збиралися провести в Греції, потім в Грузії, але обидві країни вимушено відмовилися від проведення через пандемію коронавірусу.

Тоді своє бажання висловила Україна, але з умовою, що в ЧЄ не братимуть участь бійці з Росії. GAMMA з розумінням поставилася до цієї вимоги і погодилася. За словами Теслі, на даний момент GAMMA визнана в 41 країні, ще в деяких вона проходить процес реєстрації.

Чемпіонату Європи зі змішаних бойових мистецтв має відбутися у київському "Палаці Спорту" з 5-го по 9 листопада цього року.

Основний захисник Реала ризикує пропустити матч із Шахтарем

У мадридського Реала можуть виникнути проблеми на позиції захисника. Давід Алаба може не зіграти з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Центрбек мадридського клубу отримав травму у грі поєдинку за збірну Австрії проти Данії. Поки що невідомо характер та серйозність пошкодження Давіда Алаби. Терміни відновлення теж наразі невідомо. Швидше за все футболіст не приїде у Київ на гру з Шахтарем у рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Реал відбудеться 19 жовтня на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі о 21:45.