Усик по сравнению с предыдущим рейтингом поднялся на 4 позиции, однако этого не хватило для попадания на вершину.

Смотрите также IBF обновила рейтинг: Усик – чемпион, Фьюри даже не в топ-15

Выше Александра в рейтинге ESPN стоят мексиканец Сауль Альварес, американец Теренс Кроуфорд, японец Наоя Иноуэ и британец Тайсон Фьюри, который после победы над Деонтеем Уайлдером стал лучшим супертяжеловесом мира.

Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 KO), несмотря на победу над Масайоши Накатани, опустился с 8-го на 9 место.

Топ-10 боксеров мира по версии ESPN независимо от веса (Pound for Pound)