Усик по сравнению с предыдущим рейтингом поднялся на 4 позиции, однако этого не хватило для попадания на вершину.
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Выше Александра в рейтинге ESPN стоят мексиканец Сауль Альварес, американец Теренс Кроуфорд, японец Наоя Иноуэ и британец Тайсон Фьюри, который после победы над Деонтеем Уайлдером стал лучшим супертяжеловесом мира.
Украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 KO), несмотря на победу над Масайоши Накатани, опустился с 8-го на 9 место.
Топ-10 боксеров мира по версии ESPN независимо от веса (Pound for Pound)
- Сауль Альварес (Мексика, второй средний вес, 56-1-2)
- Теренс Кроуфорд (США, полусредний, 37-0-0)
- Наоя Иноуэ (Япония, легкий, 21-0-0)
- Тайсон Фьюри (Великобритания, супертяжелый, 31-0-1)
- Александр Усик (Украина, супертяжелый, 19-0-0)
- Эррол Спенс (США, полусредний, 27-0-0)
- Теофимо Лопес (США, легкий, 16-0-0)
- Джош Тейлор (Великобритания, первый полусредний, 18-0-0)
- Василий Ломаченко (Украина, легкий, 15-2-0)
- Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, второй легкий, 42-3-0)