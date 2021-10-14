Пресс-служба Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) сообщила, что Украину могут лишить чемпионата Европы в случае недопуска российских спортсменов к соревнованиям.
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"GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или любым другим соображениям.
GAMMA и местные организаторы продолжают упорно работать для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 года в Украине будет открыт для всех европейских стран – членов GAMMA", – говорится в заявлении.
Что известно о запрете России соревноваться в Украине
- Изначально турнир собирались провести в Греции, затем в Грузии, но обе страны вынужденно отказались от проведения из-за пандемии коронавируса.
- Тогда свое желание высказала Украина, но с условием, что в ЧЕ не будут участвовать бойцы из России. GAMMA с пониманием отнеслась к этому требованию и согласилась. По словам Тесли, на данный момент GAMMA признана в 41 стране, еще в некоторых она проходит процесс регистрации.
- Чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам должен состояться в киевском "Дворце Спорта" с 5-го по 9 ноября этого года.