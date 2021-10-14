Пресс-служба Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) сообщила, что Украину могут лишить чемпионата Европы в случае недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

Смотрите также Российских бойцов не пустят на чемпионат Европы в Украине

"GAMMA официально заявляет, что никогда не позволит ни одной национальной федерации препятствовать участию других атлетов в турнирах GAMMA по политическим, идеологическим или любым другим соображениям.

GAMMA и местные организаторы продолжают упорно работать для того, чтобы провести чемпионат Европы на уровне, достойном атлетов, которые приедут со всего континента. Чемпионат Европы 2021 года в Украине будет открыт для всех европейских стран – членов GAMMA", – говорится в заявлении.

Что известно о запрете России соревноваться в Украине