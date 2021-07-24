Самая молодая чемпионка мира: что известно о Дарии Белодед, которая выиграла медаль на Олимпиаде

Украинская дзюдоистка Дария Белодед принесла Украине первую медаль на Олимпийских играх в Токио. Каким был путь к бронзе 20-летней спортсменки – читайте дальше.

24 канал собрал интересные факты из биографии дзюдоистки, о спортивных победах и личной жизни.

Важно Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио

Биография Дарьи Белодед

Будущая чемпионка Европы и мира родилась 10 октября в Киеве в семье дзюдоистов Геннадия и Светланы Белодед. К слову, отец Дарьи в 2008 году тоже участвовал в Олимпийских играх в Пекине. Тогда он занял 7 место. Именно родители дзюдоистки и являются ее тренерами. Хотя сначала были против, чтобы она занималась боевыми искусствами.

Образование

Базовое образование Белодед получила в лицее № 157 в Киеве. В июне 2021 года она сообщила об окончании бакалаврата по специальности Журналистика и социальная коммуникация в Национальном университете им. Тараса Шевченко.



Дзюдоистка получила диплом бакалавра / Фото из инстаграма Дарьи Белодед

Личная жизнь

В августе 2020 года стало известно, что дзюдоистка встречается с защитником "Динамо" Денисом Поповым. В декабре того же года Белодед и Попов подтвердили, что они разошлись.

Спортивная карьера

Первую взрослую медаль Дария завоевала в свои 16 лет. Произошло это на открытом Континентальном кубке в Праге в марте 2017 года. А уже в апреле того же года Белодед стала чемпионкой Европы в весовой категории до 48 килограммов.

2018 год для Белодед также был удачным. На Чемпионате мира 17-летняя украинка победила в полуфинале олимпийскую чемпионку Паулу Парето из Аргентины, а в финале – чемпионку мира Фуну Тонако из Японии, став самой молодой чемпионкой мира среди взрослых.

На следующем чемпионате мира Белодед снова завоевала золотую медаль и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в возрасте 18 лет и 11 месяцев.

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А в 2021 году Дария заняла второе место на чемпионате Европы в весовой категории до 48 килограммов. Она получила травму в победном полуфинале против россиянки Ирины Долговой и не смогла выйти на решающий поединок.

Бронза на Олимпийских играх в Токио

24 июля на Олимпиаде-2020 украинка получила бронзовую медаль, которая стала первой для Украины в Токио. Это также и первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо.

Дария Белодед была одной из фавориток турнира, но, к сожалению, выйти в финал украинка не смогла. В конце концов она все же завоевала бронзу для Украины, победив израильтянку Широ Ришони. Как только схватка завершилась, украинка дала волю эмоциям.

Я отдала все силы, которые только остались, ведь последнюю схватку проводила на голден скор, это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле. Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова,

– рассказала Дарья.

На первую медаль нашей стране на Олимпиаде-2020 уже отреагировал Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что настойчивостью дзюдоистки гордится вся Украина.

Белодед наградили медалью Олимпийских игр-2020 / Фото НОК Украины