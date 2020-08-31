Украинская дзюдоистка Дарья Билодид начала встречаться с игроком киевского "Динамо" Денисом Поповым. Пара вместе пришла на премьеру фильма о Билодид "Анаконда".

Премьера фильма о Билодид состоялась в Киеве 28 августа. На этом событии спортсменку сопровождал защитник "Динамо" Денис Попов. Фото с презентации фильма опубликовал JetSetter. Футболист ни на шаг не отходил от Билодид, нежно держа ее за руку.

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Сама Билодид выложила в Instagram фото с премьеры этого фильма. Однако Попова на них нет. И есть только одна фотография, где спортсменка держит парня за руку. Однако фото со спины, а ее спутник в капюшоне.

И лишь после публикаций фото с события пару можно увидеть вместе. Именно Попов является тем парнем, который держал Билодид за руку на ее фото в соцсетях.

А уже в воскресенье, 30 августа, Билодид и Попов выложили в сторис видео с концерта Монатика. Они сняты с одного ракурса.