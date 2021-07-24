Ведь это не просто первая олимпийская медаль для Украины в Токио. Это также и первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо.
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Поздравления от НОК
На результат Белодед уже отреагировал президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Он поздравил спортсменку, тренеров и родителей девушки.
Они воспитали двукратную чемпионку мира, а теперь еще и олимпийскую медалистку, с настоящим успехом. Ведь это историческая награда,
– подчеркнул Бубка.
Белодед: схватка была неимоверная тяжелой
За "бронзу" титулованная украинка соревновалась с израильтянкой Широй Ришони. В конце встречи Белодед иппоном выиграла медаль и из-за этого не могла сдержать слез.
Реакция Белодед на исход поединка: смотрите видео
Сама спортсменка рассказала журналистам, что отдала на этот поединок все оставшиеся силы. Эту схватку она назвала невероятно трудной и изнурительной.