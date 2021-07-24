После матча за бронзу Дарья Белодед расплакалась прямо на татами. Это и неудивительно, ведь перед боем дзюдоистка была очень заведена.
Важно Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио
Глупо было бы отрицать, что соревновательный день выдался для украинки очень тяжелым. И речь идет не только о физическом, но и об эмоциональном состоянии. Дарья Белодед была одной из фавориток турнира, что накладывало на нее дополнительную ответственность.
В Украине от нее ждали золото, но, к сожалению, Белодед не смогла выйти в финал. В конце концов она таки смогла завоевать бронзу для Украины, победив израильтянку Широ Ришони.
Как только схватка завершилась, украинка дала волю эмоциям.
Белодед дала волю эмоциям после победы: смотрите видео
На первую медаль нашей стране на Олимпиаде-2020 уже отреагировал Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что настойчивостью дзюдоистки гордится вся Украина.