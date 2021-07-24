Гордимся настойчивостью Дарьи, – президент
Глава государства подчеркнул, что настойчивостью дзюдоистки гордится вся Украина. Отметим, Белодед завоевала в поединке бронзовую медаль.
К теме Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио
Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Олимпийское "золото" Дарьи еще впереди,
– отметил Зеленский.
Что известно о "бронзовой" победе Белодед
- В Токио 24 июля украинка победила израильтянку Ширу Ришони в финале весовой категории до 48 килограммов.
- Бронзовая награда стала первой медалью сборной Украины на Олимпиаде. Кроме того, это первая награда в дзюдо на Олимпийских играх со времен Пекина-2008.