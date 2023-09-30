Даниэль Дюбуа все еще ожидает решения WBA по бою с Александром Усиком. Это не помешает предстоящему поединку украинца с Тайсоном Фьюри.
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После боя кулаками не машут
Промоутер Фрэнк Уоррен, ведущий дела Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, рассказал, что сторона британца все еще надеются на положительное для них решение WBA по апелляции на бой против Александра Усика. Дело в том, что команда Дюбуа убеждена, что Даниэль не должен был проигрывать поединок украинцу, поскольку его подлый удар ниже пояса, из-за которого Усик на время выпал из поединка, все же был в пределах правил.
Также стоит отметить, что Александр и Тайсон Фьюри уже подписали контракт на бой за абсолют. Усик уже успел отреагировать на объявление поединка, однако и британец также не отстает, поэтому также бросил и свое словцо. Самое интересное, что любое решение, которое будет принято WBA, никак не повлияет на предстоящий легендарный бой между Усиком и Фьюри.
Мы ждем, когда WBA решит вопрос с апелляцией. Пока никакого ответа нет. Надеюсь, что все пройдет хорошо, и Дюбуа получит бой с Усиком. Но это точно никак не помешает поединку Фьюри с Усиком,
– сказал Уоррен.
Удар Дюбуа / инстаграмм британца
Скандальный удар Дюбуа
- Следует отметить, что Дюбуа не согласен с решением судьи и убежден, что он действовал в рамках правил, а после поединка заявил, что у него отобрали победу.
- Более того, представители Даниэля требуют реванша.
- Промоутер Тайсона Фьюри считает, что бокс требует системы VAR, поскольку тогда рефери мог бы завершить бой поражением Усика.
- Сторона украинца, в свою очередь, продемонстрировала фотографию грязного удара британца, попытавшись закрыть все вопросы, а сам Александр остроумно прокомментировал эпизод.