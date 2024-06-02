Ночью 27 августа 2023 года состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.

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Дюбуа до сих пор не может забыть бой с Усиком

Британский боксер по сей день считает, что рефери поступил неправильно и просто украл у него победу.

Был ли это запрещенный удар? Конечно, нет. Он не был запрещен, это был точно удар по корпусу, я попал в пупок. Я почувствовал это, но они просто украли нашу победу, не так ли?

– заявил Дюбуа.

Эпизод с ударом ниже пояса

В 5-м раунде Усик упал на настил. Дюбуа действовал не по правилам, пробив ниже пояса. Судья приостановил бой, чтобы дать украинскому боксеру время на восстановление.

Мнения относительно этого удара разделились – кто-то поддержал британца, а кто-то украинца. Дюбуа даже пытался обжаловать решение арбитра, но безрезультатно.

Отметим, что Даниэль Дюбуа 1 июня победил Филипа Хрговича и теперь имеет право на обязательный реванш против Александра Усика. Поскольку у украинца запланирован реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года, то не стоит ожидать бой с Дюбуа раньше лета 2025 года.