В Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, где главным событием был бой Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея. В главном андеркарте за временный титул IBF соревновались Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа, пишет 24 канал.

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Активный бой для Дюбуа

С первых секунд боя оба боксера начали активные действия, обмениваясь ударами с переменным преимуществом. Хорватский спортсмен наносил большее количество ударов, однако британец отвечал быстрыми и мощными контратаками.

Во втором раунде Дюбуа нанес Хрговичу серьезный удар, рассек ему бровь над правым глазом. Несмотря на травму, хорватский боксер проявил стойкость и продолжил бой. Четвертый раунд стал для него особенно активным: Хргович нанес несколько удачных комбинационных атак.

Седьмой раунд стал знаковым для Дюбуа, который полностью доминировал над соперником. Он не только контролировал ход поединка, но и нанес Хрговичу еще одно рассечение, на этот раз над левым глазом. Хорватский боксер сумел выстоять до конца раунда.

Технический нокаут, принесший победу

В восьмом раунде боя, когда лицо Филипа Хрговича было ужасно посечено и покрыто гематомами, рефери вынужден был остановить поединок и пригласить медиков. После осмотра врачами, приняли однозначное решение – Дюбуа одерживает победу техническим нокаутом.

Хргович – Дюбуа: смотрите видеообзор боя

Отметим, что отныне Даниэль Дюбуа имеет право на обязательный реванш против Александра Усика. Поскольку у украинца запланирован реванш с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года, то не стоит ожидать бой с Дюбуа раньше лета 2025 года.