Китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей, который сенсационно нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в пятом раунде, заявил о готовности провести бой с бывшим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

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Чжилей готов взять реванш у Джошуа

По словам 41-летнего китайца, он готов попытаться взять реванш у Джошуа, с которым они боксировали на Олимпиаде-2012. Тогда Энтони победил в четвертьфинале и в итоге стал олимпийским чемпионом.

С кем бы я дрался следующим? У меня есть двустороннее соглашение. Если Эй Джей нет соперника, я могу подраться с ним,

– сказал Чжилей.

Добавим, что Джошуа следующий бой должен провести 21 сентября. Одним из возможных соперников называют исхудалую звезду хевивейта Даниэля Дюбуа.

Для Чжана Чжилея поединок с Деонтеем Уайлдером стал 30-м на профессиональном ринге. 27-ю победу и 22-й бой завершил досрочно.