Вночі 27 серпня 2023 року відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Українець переміг суперника нокаутом, захистивши свої чемпіонські пояси.

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Дюбуа досі не може забути бій з Усиком

Британський боксер по цей день вважає, що рефері вчинив неправильно і просто вкрав у нього перемогу.

Чи це був заборонений удар? Звичайно, ні. Він не був заборонений, це був точно удар по корпусу, я влучив у пупок. Я відчув це, але вони просто вкрали нашу перемогу, чи не так?

– заявив Дюбуа.

Епізод з ударом нижче пояса

У 5-му раунді Усик впав на настил. Дюбуа діяв не за правилами, пробивши нижче пояса. Суддя призупинив бій, аби дати українському боксеру час на відновлення.

Думки щодо цього удару розділилися – хтось підтримав британця, а хтось українця. Дюбуа навіть намагався оскаржити рішення арбітра, але безрезультатно.

Відзначимо, що Даніель Дюбуа 1 червня переміг Філіпа Хрговича і тепер має право на обов'язковий реванш проти Олександра Усика. Оскільки в українця запланований реванш з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024 року, то не варто очікувати бій з Дюбуа раніше літа 2025 року.