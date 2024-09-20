На кону будет стоять пояс IBF, от которого отказался Александр Усик. За него будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

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Андердог настроен на победу

Накануне состоялась пресс-конференция с участием британских боксеров, которую транслировал Matchroom Boxing. На ней своими ожиданиями от боя поделился действующий обладатель титула Даниэль Дюбуа:

У меня есть пояс. Приятно его иметь, но я должен его узаконить, одержав победу в этом бою. Я готов к этой войне, я готов к бою. Стремлюсь ли я нокаутировать Джошуа? Путь не так важен. Нокаут или любой другой способ.

Интересно. Во время этого мероприятия боксеры также провели битву взглядов. В ней первым отвел глаза именно Дюбуа.

Отметим, что вечер бокса на "Уэмбли" начнется в 20:00. Старт главной битвы состоится не раньше полуночи по киевскому времени.