Накануне чемпионской битвы топ-боксеры хевивейта провели дуэль взглядов. Соперники пытались получить психологическое преимущество перед боем, пишет 24 Канал.
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Кто стал победителем битвы взглядов Джошуа – Дюбуа
Оба боксера излучали невозмутимость. Особенно хладнокровно выглядел Эй-Джей, который для большего эффекта жевал жвачку.
Дюбуа первым отвел взгляд и его глаза быстро забегали. Зато Энтони ментально чувствовал себя победителем.
За битвой взглядов внимательно следили промоутеры звезд хевивейта – Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен. Особенно довольным выглядел менеджер Джошуа, который улыбался наблюдая за Дюбуа.
Видео битвы взглядов Джошуа – Дюбуа
Джошуа в шаге от титула
- Напомним, Даниэль Дюбуа владеет чемпионским поясом IBF в супертяжелом весе, который освободил Александр Усик. Украинский чемпион не имел времени на обязательную защиту титула из-за контракта на реванш против Тайсона Фьюри.
- Энтони Джошуа подходит к бою в статусе претендента на титул. В случае успеха британец вернет чемпионский пояс, который отобрал у него украинец.
- Кстати, победитель боя Джошуа – Дюбуа может получить возможность провести поединок с триумфатором битвы Усик – Фьюри.