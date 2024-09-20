На кону буде стояти пояс IBF, від якого відмовився Олександр Усик. За нього битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

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Андердог налаштований на перемогу

Напередодні відбулася пресконференція за участю британських боксерів, яку транслював Matchroom Boxing. На ній своїми очікуваннями від бою поділився чинний володар титулу Даніель Дюбуа:

У мене є пояс. Приємно його мати, але я маю його узаконити, здобувши перемогу в цьому бою. Я готовий до цієї війни, я готовий до бою. Чи прагну я нокаутувати Джошуа? Шлях не такий важливий. Нокаут чи будь-який інший спосіб.

Цікаво. Під час цього заходу боксери також провели битву поглядів. У ній першим відвів очі саме Дюбуа.

Зазначимо, що вечір боксу на "Вемблі" розпочнеться о 20:00. Старт головної битви відбудеться не раніше опівночі за київським часом.