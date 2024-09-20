В мае этого года Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Украинец стал первым за последние 25 лет, кто смог сделать это в хевивейте.

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Мнение бывшего абсолюта

Однако этот статус был у украинца недолго. Александр должен провести бой-реванш 21 декабря против Тайсона Фьюри, что не устраивало IBF. Организация поставила Усика перед выбором – драться с их обязательным претендентом или отказаться от пояса.

Украинец выбрал второе и освободил награду. Бывший абсолютный чемпион в хэвивейте Леннокс Льюис осудил такую позицию IBF и поддержал Усика.

Я был в такой же ситуации. Ты боксируешь против одного, потом берешь передышку, а еще четверо говорят, что ты должен драться с ним. А ты можешь драться только с одним за раз. И если ты не будешь с ним драться, то у тебя внезапно забирают пояс. Не думаю, что это справедливо, но это происходит,

– высказался Льюис.

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Напомним, что Леннокс выиграл 41 из 44-х своих боев. Свой последний поединок на профессиональном уровне Льюис выиграл в 2003 году против Виталия Кличко, одержав победу техническим нокаутом в шестом раунде.

Отметим, что уже в эту субботу, 21 сентября, определится новый обладатель пояса IBF. Он достанется победителю боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа.