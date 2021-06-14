УЕФА пригрозил Дании техническим поражением после инцидента с Эриксеном

Во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией произошел жуткий инцидент. Игрок Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. К счастью, Эриксена спасли и матч продолжили. Однако УЕФА мог присудить датчанам техническое поражение.

У футболистов не было выбора

Легенда сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал доигрывание матча Финляндия – Дания. Поединок продолжили примерно через 2 часа после инцидента с Эриксеном.

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Бывший вратарь поставил под сомнение информацию от УЕФА, что матч продолжили по совету футболистов. Шмейхель говорит, что игрокам предложили три варианта.

Один из вариантов – техническое поражение сборной Дании.

Первый – доиграть оставшиеся 50 минут сразу. Второй вариант – доиграть 50 минут на следующий день в полдень. Третий – техническое поражение 0:3,

– отметил Шмейхель.

Экс-вратарь Манчестер Юнайтед считает, что у футболистов не было выбора относительно судьбы поединка.

"Так что решайте сами. Действительно ли доиграть сразу было желанием игроков? Был ли у них выбор? Я не думаю. Как вы могли услышать на вчерашней пресс-конференции, тренер серьезно расстроен, что позволил игрокам вернуться", – резюмировал Шмейхель.

Что случилось с Эриксеном: коротко