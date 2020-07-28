Футбольний журналіст Ігор Бурбас прокоментував свіжу інформацію про Мірчу Луческу, який хотів подати у відставку з тренерського містка "Динамо".

Ігор Бурбас ексклюзивно для програми #залишайсязФутболом прокоментував резонансну заяву Мірчі Луческу. Журналіст розповів про реакцію президента "Динамо" на новинну бомбу дня.

До слова: У "Динамо" прокоментували відставку Луческу

Я трохи більше за інших обізнаний в залаштункових моментах даної історії. Тому мене дивує ставлення Мірчі Луческу і його поведінка в цій історії, оскільки він сьогодні одним фінтом він міг накрити мідним тазом довіру боса "Динамо". В співпрацю з Мірчею Луческу Ігор Суркіс вклав куди більше, ніж поняття співпраці президента і тренера. Це не просто домовитися про умови, вдарити по руках і підписати контракт.

"Суркіс відправив особистий літак за Мірчею і привіз його на переговори до Києва. Луческу майже добу провів у родині Ігоря Михайловича. Президент "Динамо" познайомив його з усіма членами його сім'ї: з батьком – Михайлом Давидовичем, з донькою і всіма іншими. Він цією поведінкою показав своє ставлення і довіру до Мірчі Луческу", – сказав журналіст.

Бурбас заявив, що інформація про відставку Луческу потрапила у румунську пресу не випадково.

"Здавалося, що всі пристрасті вляглися, і ось ми бачимо, що через два дні ця ситуація вилізла в пресу. Ми всі розуміємо, що, якщо вона з'явилася на румунських сайтах, значить потрапила з боку Мірчі Луческу. Майже в 75-річному віці не солідно викладати приватні бесіди з босом "Динамо" в інтернет. Я не зовсім розумію, що цим хотів сказати Луческу", – продовжив він.

До речі, за моєю інформацією, у Луческу ще не всі документи улагоджені й підписані. Тільки завтра де-юре контракт Мірчі Луческу набере чинності.

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