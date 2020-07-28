"Дав задню": журналіст розкрив усі деталі скандальної "відставки" Луческу
Футбольний журналіст Ігор Бурбас прокоментував свіжу інформацію про Мірчу Луческу, який хотів подати у відставку з тренерського містка "Динамо".
Ігор Бурбас ексклюзивно для програми #залишайсязФутболом прокоментував резонансну заяву Мірчі Луческу. Журналіст розповів про реакцію президента "Динамо" на новинну бомбу дня.
До слова: У "Динамо" прокоментували відставку Луческу
Я трохи більше за інших обізнаний в залаштункових моментах даної історії. Тому мене дивує ставлення Мірчі Луческу і його поведінка в цій історії, оскільки він сьогодні одним фінтом він міг накрити мідним тазом довіру боса "Динамо". В співпрацю з Мірчею Луческу Ігор Суркіс вклав куди більше, ніж поняття співпраці президента і тренера. Це не просто домовитися про умови, вдарити по руках і підписати контракт.
"Суркіс відправив особистий літак за Мірчею і привіз його на переговори до Києва. Луческу майже добу провів у родині Ігоря Михайловича. Президент "Динамо" познайомив його з усіма членами його сім'ї: з батьком – Михайлом Давидовичем, з донькою і всіма іншими. Він цією поведінкою показав своє ставлення і довіру до Мірчі Луческу", – сказав журналіст.
Бурбас заявив, що інформація про відставку Луческу потрапила у румунську пресу не випадково.
"Здавалося, що всі пристрасті вляглися, і ось ми бачимо, що через два дні ця ситуація вилізла в пресу. Ми всі розуміємо, що, якщо вона з'явилася на румунських сайтах, значить потрапила з боку Мірчі Луческу. Майже в 75-річному віці не солідно викладати приватні бесіди з босом "Динамо" в інтернет. Я не зовсім розумію, що цим хотів сказати Луческу", – продовжив він.
До речі, за моєю інформацією, у Луческу ще не всі документи улагоджені й підписані. Тільки завтра де-юре контракт Мірчі Луческу набере чинності.
Луческу в "Динамо": головне
- Луческу 23 липня очолив "Динамо". Він став 36-м тренером в історії київського клубу. "Містер" підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією продовження на рік.
- Зарплата Луческу в "Динамо" має скласти близько 1,2 мільйона євро на рік.
- Помічниками Луческу в "Динамо" можуть стати Олександр Спиридон, Олег Гусєв, Огнєн Вукоєвіч та Михайло Михайлов. Після підписання контракту Луческу покинув Україну.