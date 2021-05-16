Цель Цыганкова

Правый вингер ставит перед собой амбициозные цели, которые связаны не только с киевским клубом. Футболист назвал самую заветную мечту на национальном уровне.

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Взять трофей со сборной. Лига чемпионов – это клубный турнир. Но что-то особенное – это получить кубок под флагом своей страны,

– признался динамовец.

Сейчас футболист вместе с украинской сборной проводит подготовку к Евро-2020 в Харькове, где подопечных Андрея Шевченко ожидают три контрольных спарринга – Бахрейн (23 мая), Северная Ирландия (3 июня) и Кипр (7 июня). В активе 23-летнего вингера 24 поединка за "сине-желтых", в которых он 4 раза огорчал вратарей соперников.