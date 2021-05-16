Ціль Циганкова

Правий вінгер ставить перед собою амбітні цілі, які пов'язані не лише з київським клубом. Футболіст назвав найзаповітнішу мрію на національному рівні.

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Взяти трофей зі збірною. Ліга чемпіонів – це клубний турнір. Але щось особливе – це здобути кубок під прапором своєї країни,

– зізнався динамівець.

Зараз футболіст разом з українською збірною проводить підготовку до Євро-2020 у Харкові, де на підопічних Андрія Шевченка чекають три контрольні спаринги – Бахрейн (23 травня), Північна Ірландія (3 червня) та Кіпр (7 червня). У доробку 23-річного вінгера 24 поєдинки за "синьо-жовтих", у яких він 4 рази засмучував голкіперів суперників.