Цуренко помогла закупить питьевую воду для жителей Николаева: кафиры повредили водопровод

Украинские спортсмены активно помогают землякам, страдающим оккупантами. Титулованная теннисистка Леся Цуренко помогла жителям Николаева.

Помощь от теннисистки

32-летняя теннисистка приобщилась к сбору средств для закупки питьевой воды для жителей Николаева. Леся Цуренко направила солидную сумму на счет благотворительного фонда "Светлые люди".

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Гуманитарный штаб Николаевщины поблагодарил всех небезразличных за помощь. Благодаря большим вкладам всего за три дня была собрана нужная сумма денег.

20 тонн были доставлены в гуманитарный штаб, где она уже распределится по всем фронтам – военным, территориальной обороне, переселенцам и местностям, где недавно проходили боевые действия.

Уже три недели жители Николаева вынуждены жить без централизованного водоснабжения. Враг прервал местный водопровод, который сейчас находится на временно оккупированной территории. Поэтому пока украинцы не могут его отремонтировать.

Украинцы все это время по всей стране собирает средства, чтобы закупить для николаевцев жизненно необходимую воду.

Цуренко всем сердцем из Украины

Полный текст из публикации из инстаграмма

20 тонн питьевой воды для жителей Николаева от звездных землячек.

Вопрос воды в нашем городе-герое стоит довольно остро уже больше трех недель.

Все это время волонтеры Гуманитарного Штаба Николаевщины (БФ "Светлые дела") прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить горожанам доступ к этому ценному ресурсу.

Помочь в решении этого крайне сложного вопроса стремятся не только наши друзья из разных уголков мира, но и известные уроженцы области.

Так, звездная украинка, певица Анастасия Кожевникова вместе с мужем Кириллом инициировали сбор средств на 20 000 литров питьевой воды для николаевцев.

Существенную сумму на покрытие нужды пожертвовала украинская титулованная спортсменка, воспитанница местной теннисной школы Леся Цуренко. Остальные необходимые средства собрали всего за три дня.

После закрытия сбора Анастасия с Кириллом закупили 20 тонн воды и лично передали их в Гуманитарный штаб Николаевщины (БФ "Светлые дела").

Мы, в свою очередь, передадим ее нашим военнослужащим, силам ТрО, внутренне перемещенным лицам, общинам, где недавно происходили боевые действия и других нуждающихся.

Наша команда безгранично благодарна всем, кто приобщился к сбору средств, тем самым, сделав весомый вклад в помощь николаевцам.

Также мы искренне благодарим Анастасию, Кирилла и Лесу за инициативность в стремлении быть полезными для родной земли.