Допомога від тенісистки

32-річна тенісистка долучилась до збору коштів для закупівлі гуртом питної води для жителів Миколаєва. Леся Цуренко надіслала солідну суму на рахунок благодійного фонду "Світлі люди".

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Гуманітарний штаб Миколаївщини подякував усім небайдужим за допомогу. Завдяки великим внескам лише за три дні була зібрана потрібна сума грошей.

20 тонн були доправлені у гуманітарний штаб, де вона вже розподілиться по усіх фронтах – військовим, територіальній обороні, переселенцям та місцевостям, де донедавна відбувались бойові дії.

Вже протягом трьох тижнів жителі Миколаєва змушені жити без централізованого водопостачання. Ворог перебив місцевий водопровід, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території. Тому наразі українці не мають змоги його відремонтувати.

Українці увесь цей час усією країною збирає кошти, щоб закупити для миколаївців життєво необхідну воду.

Цуренко усім серцем із Україною

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