В інтерв'ю для польських ЗМІ українка нагадала, що на тенісних змаганнях, куди спокійно допускаються тенісисти з Росії, росіяни приходять на матчі у футболках із зображенням президента РФ Путіна та символікою терористичної держави. Вона ж вважає, що подібне може статися і в Парижі.

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Чому росіян не повинні допустити до Ігор: відповідь Цуренко

"Я впевнена, що щось подібне станеться й у Парижі. Можливо, це буде основна тема цих Ігор, яка затьмарить спортивні змагання. Будь ласка, зрозумійте мене: для українських спортсменів символи, пов'язані з Росією, є точкою кипіння, що створює відчуття, що нічого іншого довкола не відбувається.

Багато росіян ходять на матчі з прапорами, деякі з них використовують нагоду, щоб показати підтримку Володимиру Путіну. Важко очікувати, що влада притягуватиме до відповідальності кожного вболівальника у російських кольорах. Неминучим є те, що люди скористаються такою можливістю для вираження своїх поглядів", – сказала Цуренко.

Скандальне рішення МОК