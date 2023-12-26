В інтерв'ю для польських ЗМІ українка нагадала, що на тенісних змаганнях, куди спокійно допускаються тенісисти з Росії, росіяни приходять на матчі у футболках із зображенням президента РФ Путіна та символікою терористичної держави. Вона ж вважає, що подібне може статися і в Парижі.
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Чому росіян не повинні допустити до Ігор: відповідь Цуренко
"Я впевнена, що щось подібне станеться й у Парижі. Можливо, це буде основна тема цих Ігор, яка затьмарить спортивні змагання. Будь ласка, зрозумійте мене: для українських спортсменів символи, пов'язані з Росією, є точкою кипіння, що створює відчуття, що нічого іншого довкола не відбувається.
Багато росіян ходять на матчі з прапорами, деякі з них використовують нагоду, щоб показати підтримку Володимиру Путіну. Важко очікувати, що влада притягуватиме до відповідальності кожного вболівальника у російських кольорах. Неминучим є те, що люди скористаються такою можливістю для вираження своїх поглядів", – сказала Цуренко.
Скандальне рішення МОК
- 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив, що росіяни та білоруси зможуть виступити на Іграх у нейтральному статусі.
- Наразі йдеться про 6 росіян і 5 білорусів. У день випуску релізу там було 8 росіян і 3 білоруси. У МОК не уточнюють, які саме з квот належать росіянам, а які – білорусам. Відомо, що спортсмени з Росії завоювали шість ліцензій, спортсмени з Білорусі – п'ять.
- Однак самі ж росіяни виступати під нейтральним статусом не хочуть. Їх не влаштовує виступ на Іграх під обмеженнями, і виступати без прапора та гімну для них принизливо. Про це вже заявила головна тренерка Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер та російський плавець Євген Рилов.