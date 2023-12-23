Международная федерация конного спорта (FEI) сообщила, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Олимпиаде-2024. Об этом говорится в официальном заявлении организации.
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Почему россиян и белорусов не допустили к соревнованиям по конному спорту
Свое решение федерация объяснила тем, что, начиная со 2 марта 2022 года, российские и белорусские спортсмены не принимали участия в турнирах под эгидой FEI. Таким образом, они не заработали необходимые рейтинговые баллы для участия в Олимпийских играх.
"Согласно Олимпийской квалификационной системе конного спорта, индивидуальная квалификация обеспечивается Олимпийским рейтингом FEI по конкуру, выездке и троеборью, охватывающий период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI со 2 марта 2022 года, представители этих стран не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года", – говорится в сообщении FEI.
Что известно о допуске россиян к Играм-2024
- Напомним, что в начале декабря МОК принял скандальное решение допустить спортсменов с российским и белорусским паспортом в Олимпиаду-2024.
- Представители стран-агрессоров будут выступать там в нейтральном статусе под белым флагом. Любая символика России и Белоруссии будет запрещена в Париже-2024. Они будут представлены только в индивидуальных соревнованиях, а в командные их не допустили
- Сейчас известно об участии 11 нейтральных атлетов: 6 россиян и 5 белорусов.
- Точно известно, что россияне и белорусы не будут соревноваться в легкой атлетике. Об этом заверил президент World Athletics Себастьян Коу.