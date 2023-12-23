Международная федерация конного спорта (FEI) сообщила, что российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в Олимпиаде-2024. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

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Свое решение федерация объяснила тем, что, начиная со 2 марта 2022 года, российские и белорусские спортсмены не принимали участия в турнирах под эгидой FEI. Таким образом, они не заработали необходимые рейтинговые баллы для участия в Олимпийских играх.

"Согласно Олимпийской квалификационной системе конного спорта, индивидуальная квалификация обеспечивается Олимпийским рейтингом FEI по конкуру, выездке и троеборью, охватывающий период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Поскольку российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях FEI со 2 марта 2022 года, представители этих стран не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года", – говорится в сообщении FEI.

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