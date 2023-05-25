Только один человек прямо со мной поговорил в первый день войны, – Цуренко об эмпатии от россиян

Украинская теннисистка Леся Цуренко вспомнила первые дни войны и реакцию российских спортсменов на эти ужасающие события. Конечно, маленькие люди "братского" народа не проявляли активности.

После начала полномасштабного вторжения украинские спортсмены, как и другие публичные люди, обращались к россиянам, чтобы донести им правду и рассчитывали на их помощь. Однако все мы знаем, что это не нашло отклика в 99.9% случаев.

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Цуренко: Если они страдают, то мы страдаем гораздо больше

Леся Цуренко рассказала, что от теннисного сообщества не получила должной поддержки, а только один человек проявил эмпатию и понимал, что происходят ужасные вещи, другие же избегали контакта с украинцами.

Также нашу теннисистку удивляют слова от теннисных ассоциаций, что россияне жертвы в данной ситуации и подчеркивает, что у них, в отличие от украинцев, всегда есть возможность безопасно уехать из своей страны и высказать свою позицию:

Я могу только сказать, что если они страдают, то мы страдаем гораздо больше. Существует много способов, которым можно прибегнуть, чтобы помочь в таких случаях. Можно сменить гражданство или перевезти свою семью за границу, если ты боишься. Честно говоря, я не думаю, что они хотят высказываться о войне, потому что в таком случае имена тех, кто ее поддерживает, станут известны,

– сказала Цуренко.

Наверное, речь идет о неоднократной Дарье Касаткине. выступала со слова понимания и поддержки украинского народа, и осуждала российскую агрессию.

К слову. Дарья Касаткина является первой ракеткой России и 9-й в мире и в прошлом году сделала каминг-аут После чего, конечно же, получила кучу хейта от своей гомофобной страны.

Но, как мы все знаем, эти слова ничего не изменят, ведь влияние российских денег на спортивные ассоциации огромно, так что чиновники и дальше будут играть в бессмысленную игру под названием "спорт вне политики".