После начала полномасштабного вторжения украинские спортсмены, как и другие публичные люди, обращались к россиянам, чтобы донести им правду и рассчитывали на их помощь. Однако все мы знаем, что это не нашло отклика в 99.9% случаев.
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Цуренко: Если они страдают, то мы страдаем гораздо больше
Леся Цуренко рассказала, что от теннисного сообщества не получила должной поддержки, а только один человек проявил эмпатию и понимал, что происходят ужасные вещи, другие же избегали контакта с украинцами.
Также нашу теннисистку удивляют слова от теннисных ассоциаций, что россияне жертвы в данной ситуации и подчеркивает, что у них, в отличие от украинцев, всегда есть возможность безопасно уехать из своей страны и высказать свою позицию:
Я могу только сказать, что если они страдают, то мы страдаем гораздо больше. Существует много способов, которым можно прибегнуть, чтобы помочь в таких случаях. Можно сменить гражданство или перевезти свою семью за границу, если ты боишься. Честно говоря, я не думаю, что они хотят высказываться о войне, потому что в таком случае имена тех, кто ее поддерживает, станут известны,
– сказала Цуренко.
Наверное, речь идет о неоднократной Дарье Касаткине. выступала со слова понимания и поддержки украинского народа, и осуждала российскую агрессию.
Но, как мы все знаем, эти слова ничего не изменят, ведь влияние российских денег на спортивные ассоциации огромно, так что чиновники и дальше будут играть в бессмысленную игру под названием "спорт вне политики".