Після початку повномасштабного вторгнення українські спортсмени, як і інші публічні люди, зверталися до росіян, щоб донести їм правду та розраховували на їх допомогу. Проте всі ми знаємо, що це не знайшло відклику у 99.9% випадків.

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Цуренко: Якщо вони страждають, то ми страждаємо набагато більше

Леся Цуренко розповіла, що від тенісної спільноти не отримала належної підтримки, а тільки одна людина проявила емпатію та розуміла, що відбуваються жахливі речі, інші ж уникали контакту з українцями.

Також нашу тенісистку дивують слова від тенісних асоціацій, що росіяни жертви у даній ситуації та наголошує, що в них, на відміну від українців, завжди є можливість безпечно виїхати зі своєї країни та висловити свою позицію:

Я можу лише сказати, що якщо вони страждають, то ми страждаємо набагато більше. Існує багато способів, до яких можна вдатися, щоб допомогти в таких випадках. Можна змінити громадянство чи перевезти свою сім'ю за кордон, якщо ти боїшся. Відверто кажучи, я не думаю, що вони хочуть висловлюватися про війну, тому що в такому разі імена тих, хто її підтримує, стануть відомими,

– сказала Цуренко.

Напевно, мова йдеться про Дар'ю Касаткіну, яка неодноразово виступала зі слова розуміння та підтримки українського народу, та засуджувала російську агресію.

До слова. Дар'я Касаткіна є першою ракеткою Росії та 9-тою у світі й минулого року зробила камінг-аут, після чого, звісно ж, отримала купу хейту від своєї гомофобної країни.

Але, як ми всі знаємо, ці слова нічого не змінять, адже вплив російських грошей на спортивні асоціації величезний, то ж чиновники й надалі гратимуть у безглузду гру під назвою "спорт поза політикою".