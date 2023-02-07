33-річна тенісистка розповіла про свій моральний стан, коли виходить на один корт проти суперниць з Росії та Білорусі. Також досвідчена спортсменка зізналась, що напружено себе відчуває на змаганнях, де є присутні представники країн-агресорів.

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Цуренко: Дуже напружено себе почуваю на турнірах

Українка розповіла про мізерну реакцію тенісної спільноти на повномасштабну війну в Україні. Вона взагалі не розумію таку байдужість тенісистів та Асоціації до біди українців.

У своєму інтерв'ю тенісистка пригадала плани Міжнародного олімпійського комітету, який хоче повернути росіян та білорусів на Олімпійські ігри, які вже у 2024 році відбудуться у Парижі.

Скажу чесно, що я дуже напруженою себе почуваю на турнірах, мені неприємно бути в присутності представників країн-агресорів. Звичайно, на це витрачається багато сил і треба робити багато роботи над собою, щоб продовжувати грати та ще й показувати результати. Олімпіада – це взагалі загадка для мене, що будуть виступати росіяни і білоруси,

– сказав Цуренко.

"Я буду однозначно зніматися з матчів"

Також українська тенісистка запевнила, що у подальшому буде зніматись із деяких матчів проти суперниць із Росії та Білорусі.

До цього Цуренко теж була готова проявити свою таку позицію, але вирішила наказувати таких суперниць за спортивним принципом на корті.

Я буду однозначно зніматися з матчів. Є деякі гравчині, проти яких я, чесно скажу, навіть морально не потягну грати, бо знаю їхню позицію, вона для мене неприємна. Буду дотримуватися цієї рекомендації, це була одна з моїх ідей на початку, але я зрозуміла, що це не буде мати сенсу, в тенісі – так точно. Але якщо буде така рекомендація, – 100% зніматимуся,

– відповіла Цуренко.

Нагадаємо, що українські тенісисти після 24 лютого перестали подавати руку російським ті білоруських суперникам. Марта Костюк запевнила, що такий жест є неможливим, поки в Україні триває війна.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну турнірна сітка та жереб п'ять разів зводили Цуренко з російськими тенісистами, які виступають у WTA-турі під нейтральним прапором.

Вперше така зустріч сталась 23 березня, коли Леся поступилась Вєрі Звонарьовій у фіналі кваліфікації на тисячнику в Маямі.

Після цього українка зіграла проти ще чотирьох росіянок:

Камілли Рахімової (в 1/16 фіналу в Угорщині, перемога Цуренко);

Єкатєріни Алєксандрової (в 1/16 фіналу у Словенії, перемога українки);

Анни Блінкової (перше коло кваліфікації у Румунії, поразка Лесі);

Анни Калінської (1/16 фіналу турніру у Таїланді, перемога Цуренко).

Відзначимо, що саме у Таїланді Цуренко була близька до свого першого трофею з січня 2019 року. На жаль, Леся програла китаянці Чжу Лінь – 0:2 (4:6, 4:6).

До слова. Леся Цуренко замикає топ-100 світового рейтингу WTA. У 2023 році українка не здобула жодного трофею та заробила понад 95 тисяч євро призових. Її статистика матчів складає – 10 перемог при 2-х поразках. Цуренко після проблем із ліктем починає набирати форму.