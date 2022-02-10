Незаполненная квота

Сборная Украины не смогла полностью заполнить квоту на женский спринт. Лишь три из четырех возможных украинок выйдут на трассу.

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Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина, которая уже прибыла в Китай, будут отстаивать честь Украины на соревнованиях.

Состав Украины в женском спринте

15. Ирина Петренко

57. Юлия Джима

70. Анастасия Меркушина

К вниманию. Женский спринт на Олимпиаде-2022 состоится 11 февраля в 11:00.

Злополучная Олимпиада для Украины

Главный тренер Урош Велепец столкнулся с большими кадровыми проблемами. Дарья Блашко и Елена Билосюк заболели коронавирусом и находятся на самоизоляции. А вот Валентина Семеренко досрочно завершила для себя Олимпийские игры.

Олимпийская чемпионка в Сочи-2014 не смогла закончить "индивидуалку" и сошла с дистанции. По словам наставника, у биатлонистки "аллергия" на холод. Валентина связала все это со сбоем в организме.

Пока неизвестно, удастся ли Украине заявить команду на женскую эстафету. По состоянию на 10 февраля "сине-желтые" имеют в своей обойме лишь трех здоровых биатлонисток. Все будет зависеть от состояния здоровья Белосюк и Блашко. Добавим, что женская эстафета состоится 16 февраля.