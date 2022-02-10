Незаповнена квота

Збірна України не змогла повністю заповнити квоту на жіночий спринт. Лише три з чотирьох можливих українок вийдуть на трасу.

Читайте також Це божевілля, – Велепець про випадки коронавірусу у збірній України на Олімпіаді

Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина, яка вже прибула у Китай, відстоюватимуть честь України на змаганнях.

Склад України у жіночому спринті

15. Ірина Петренко

57. Юлія Джима

70. Анастасія Меркушина

До уваги. Жіночий спринт на Олімпіаді-2022 відбудеться 11 лютого об 11:00.

Нещаслива Олімпіада для України

Головний тренер Урош Велепець зіткнувся з великими кадровими проблемами. Дар'я Блашко та Олена Білосюк захворіли на коронавірус та перебувають на самоізоляції. А от Валентина Семеренко достроково завершила для себе Олімпійські ігри.

Олімпійська чемпіонка у Сочі-2014 не змогла закінчити "індивідуалку" та зійшла з дистанції. За словами наставника, у біатлоністки "алергія" на холод. Валентина пов'язала усе це зі збоєм в організмі.

Наразі невідомо, чи вдасться Україні заявити команду на жіночу естафету. Станом на 10 лютого "синьо-жовті" мають у своїй обоймі лише три здорові біатлоністки. Все залежатиме від стану здоров'я Білосюк та Блашко. Додамо, що жіноча естафета відбудеться 16 лютого.