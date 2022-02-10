Незаповнена квота
Збірна України не змогла повністю заповнити квоту на жіночий спринт. Лише три з чотирьох можливих українок вийдуть на трасу.
Читайте також Це божевілля, – Велепець про випадки коронавірусу у збірній України на Олімпіаді
Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина, яка вже прибула у Китай, відстоюватимуть честь України на змаганнях.
Склад України у жіночому спринті
15. Ірина Петренко
57. Юлія Джима
70. Анастасія Меркушина
Нещаслива Олімпіада для України
Головний тренер Урош Велепець зіткнувся з великими кадровими проблемами. Дар'я Блашко та Олена Білосюк захворіли на коронавірус та перебувають на самоізоляції. А от Валентина Семеренко достроково завершила для себе Олімпійські ігри.
Олімпійська чемпіонка у Сочі-2014 не змогла закінчити "індивідуалку" та зійшла з дистанції. За словами наставника, у біатлоністки "алергія" на холод. Валентина пов'язала усе це зі збоєм в організмі.
Наразі невідомо, чи вдасться Україні заявити команду на жіночу естафету. Станом на 10 лютого "синьо-жовті" мають у своїй обоймі лише три здорові біатлоністки. Все залежатиме від стану здоров'я Білосюк та Блашко. Додамо, що жіноча естафета відбудеться 16 лютого.