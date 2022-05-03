Футбольная трансляция продолжительностью в две минуты

Немецкая футбольная лига активно выражает поддержку Украине, мужественно воюющей против России. Российские зрители, решившие пересмотреть трансляцию матча между Боруссией Менхенгладбах и РБ Лейпциг, увидели один из кратчайших поединков в своей жизни, пишет 24 канал.

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В начале игры интересным сообщением известили зрителей, что на стадионе "могут быть использованы упоминания организаций, деятельность которых запрещена на территории России". Что и случилось.

Уже на второй минуте матча трансляция была прервана. Комментатор страны-оккупанта в традиционном стиле нашел оправдание остановке трансляции. По его словам, немецкая сторона продолжает считать, что спорт и политика не могут существовать по разным сторонам.

К сожалению, наши немецкие коллеги считают, что фраза "спорт вне политики" больше не работает и для них это важнее. Поэтому наша трансляция на сегодня завершается,

– сказал российский комментатор матча Бундеслиги.

Цирк уехал, а клоуны остались

Такой курьезный эпизод случается за "ребриком" уже в четвертый раз. Это уже вторично "жертвой" безумных решений российского ТВ становится Лейпциг и Боруссия Менхенгладбах.

До этого российский "Матч ТВ" трижды прерывал трансляцию Бундеслиги. Сначала это было в матче между дортмундской Боруссией и Лейпцигом. Все из-за баннера в поддержку Украины.

Второй раз подобный поступок россиян был при просмотре поединка Арминия – Бавария. Причиной остановки стали антивоенные баннеры с надписью "Stop war, putin", которые появлялись на светящейся электронной панели вдоль поля.

В третий раз данный инцидент был зафиксирован в игре все той же Боруссии Менхенгладбах, но уже против Майнца. В трансляцию поединка попали украинские флаги, украсившие рекламные баннеры на местном стадионе.

Интересно! Поединок закончился уверенной победой в Боруссии Менхенгладбах на домашнем поле – 3:1.