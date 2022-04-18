Очередной курьез на российском ТВ

"Матч ТВ" прервал показ поединка 30-го тура чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге между Арминией и Баварией. Матч прошел 18 апреля и закончился победой мюнхенцев, пишет 24 канал.

До теми Російський телеканал перервав трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України

Россиянам не удалось посмотреть даже первую половину матча.

Причиной остановки стали антивоенные баннеры с надписью "stop war, putin", которые появлялись на светящейся электронной панели вдоль поля.

Уже на 29-й минуте матча комментатор попрощался со зрителями. Он заявил, что трансляция на этом закончена. Как причину он заявил, что "спорт должен быть вне политики".

Видео по трансляции

На пропагандистском канале это не в первый раз. По той же причине на "Матч ТВ" прервали матч Бундеслиги Боруссия Д – Лейпциг. В России поединок отключили на 13-й минуте матча.

То же произошло и во время матча Менхенгладбах – Майнц, состоявшегося 3 апреля. На 9-й минуте комментатор попрощался с поклонниками футбола.