Футбольна трансляція тривалістю у дві хвилини

Німецька футбольна ліга активно висловлює підтримку Україні, яка мужньо воює проти Росії. Російські глядачі, які вирішили переглянути трансляцію матчу між Боруссією Менхенгладбах та РБ Лейпциг, побачили один із найкоротших поєдинків у своєму житті, пише 24 канал.

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На початку гри цікавим повідомленням сповістили глядачів, що на стадіоні "можуть бути використані згадки організацій, діяльність яких заборонена на території Росії". Що і сталось.