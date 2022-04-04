Цирк уехал, а клоуны остались

Не успела зрители сесть перед своими смартфонами, чтобы посмотреть трансляцию матча, как она была прервана. Телеканал страны-агрессора "Матч ТВ" во второй раз попал в курьез. И это далеко не в последний раз, пишет 24 канал.

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В трансляцию поединка Боруссии Менхенгладбах и Майнца попали украинские флаги, украсившие рекламные баннеры на местном стадионе.

После чего российский телеканал мгновенно выключил прямую трансляцию встречи, включив рекламу. Случилось это уже на 9-й минуте матча.

Напомним, что это уже второй подобный случай за два дня. По этой причине был прерван поединок Боруссии Дортмунд и Лейпциг (1:4).

Обратите внимание! Матч Боруссия Мэнхенгладбах – Майнц закончился мировой 1:1. К 9-й минуте встречи еще не были забиты головы.

Момент прерывания трансляции: смотрите видео