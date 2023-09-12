Наслаждаюсь просмотром боев Ломаченко и Усика: сенсационный китаец назвал любимых боксеров

Китайский боксер Чжан Чжилей, которому исполнилось 40 лет, наслаждается просмотром поединков двух украинских боксеров. Их мастерство до сих пор поражает китайского ветерана.

40-летний Чжан Чжилей создал настоящую сенсацию в мире бокса, победив одного из сильнейших представителей хевивейта Джо Джойса. Ветеран не останавливается на достигнутом, а по-прежнему совершенствует свое мастерство и прогрессирует благодаря просмотру поединков Василия Ломаченко и Александра Усика.

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Чжилей: Эти ребята меня вдохновляют

Китайский супертяжеловес признался, что следит за лучшими бойцами из разных весовых категорий. Настоящий восторг у него вызывает просмотр боев звезд бокса, среди которых нашлось место Ломаченко и Усику.

"Я наслаждаюсь просмотром боев Ломаченко. Я действительно люблю смотреть поединки Усика, Канело и Теренса Кроуфорда. Эти имена открыл для меня мой тренер, и мне действительно нравится их стиль.

На самом деле я смотрю всех их, и они меня вдохновляют. До сих пор я все еще учусь у этих людей, и я тяжело тренируюсь, чтобы получить подобные навыки. Эти ребята меня вдохновляют", – рассказал Чжилей.

Напомним, что в апреле Чжан Чжилей победил британца Джо Джойса и стал обладателем пояса временного чемпиона WBO. 23 сентября китаец проведет защиту титула.

Напомним, что основным поясом WBO владеет украинец Александр Усик. В августе наш боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил титулы.

Василий Ломаченко был не столь убедителен в 2023 году. Он проиграл бой абсолютному чемпиону Дэвину Хейни. Следующим вероятным соперником украинца может быть австралиец Джордж Камбосос.

. Чжан Чжилей в 2008 году получил серебряную медаль Олимпийских игр. А вот его кумиры Александр Усик и Василий Ломаченко были олимпийскими чемпионами.