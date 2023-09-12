40-річний Чжан Чжілей створив справжню сенсацію у світі боксу, перемігши одного з найсильніших представників хевівейту Джо Джойса. Ветеран не запиняється на досягнутому, а досі вдосконалює свою майстерність та прогресує завдяки перегляду поєдинків Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Читайте також "Досить валяти дурня": промоутер Ф'юрі висміяв британця та закликав його вийти у ринг з Усиком

Чжілей: Ці хлопці мене надихають

Китайський суперважковаговик зізнався, що слідкує за найкращими бійцями з різних вагових категорій. Справжнє захоплення в нього викликає перегляд боїв зірок боксу, серед яких знайшлося місце Ломаченку та Усику.

"Я насолоджуюся переглядом боїв Ломаченка. Я дійсно люблю дивитися поєдинки Усика, Канело та Теренса Кроуфорда. Ці імена відкрив для мене мій тренер, і мені справді подобається їхній стиль.

Насправді я дивлюся всіх їх, і вони мене надихають. І досі я все ще навчаюсь у цих людей, і я важко тренуюся, щоб здобути подібні навички. Ці хлопці мене надихають", – розповів Чжілей.

Нагадаємо, що у квітні Чжан Чжілей переміг британця Джо Джойса та став володарем поясу тимчасового чемпіона WBO. 23 вересня китаєць проведе захист титулу.

Нагадаємо, що основним поясом WBO володіє українець Олександр Усик. У серпні наш боксер нокаутував Даніеля Дюбуа та захистив титули.

Василь Ломаченко був не таким переконливим у 2023 році. Він програв бій абсолютному чемпіону Девіну Хейні. Наступним ймовірним суперником українця може бути австралієць Джордж Камбосос.

До слова. Чжан Чжілей у 2008 році здобув срібну медаль Олімпійських ігор. А от його кумири Олександр Усик та Василь Ломаченко були олімпійськими чемпіонами.