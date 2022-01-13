Петренко: На рубеже хорошо справилась

29-летняя украинская биатлонистка финишировала вне зачетной зоны. Это был первый старт Ирины Петренко после проблем со здоровьем.

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Украинка осталась довольна только стрельбой в спринте. Ирина стала единственной среди наших биатлонисток, которым удалось закрыть все 10 мишеней. А вот болезнь сильно ударила по ходу Петренко на трассе. Спортсменка с двумя нулями лишь 41-я.

Биатлонистка понимает, что после проблем со здоровьем не смогла бы сразу продемонстрировать полную готовность в спринте. Она надеется, что с каждой новой гонкой будет улучшать свой результат.

На рубеже хорошо справилась, а вот на трассе... буду надеяться, что буду прибавлять с каждой гонкой, потому что после болезни это первый старт, и чудес все-таки не бывает. Перед стартом волновалась, потому что сама не понимала, чего от себя ожидать и какое будет состояние. Точно знаю, что каждый спортсмен тренируется ради Олимпиады, ради олимпийских наград,

– рассказала Петренко.

Напомним, что лучшей среди украинок в спринте стала Юлия Джима. Только 31-летняя киевлянка смогла попасть в зачетную зону – 37-я позиция.

Что было с Ириной Петренко

Биатлонистка досрочно покинула четвертый этап Кубка мира из-за странного кашля. У Петренко он появился после одной из тренировок. После чего она вернулась в Украину.

Спортсменка вместе с Анастасией Меркушиной, которая тоже почувствовала проблемы, прошли медицинское обследование, которое выявило инфекцию в организме обеих украинок.

Обе биатлонистки прошли лечение и уже вернулись в основную команду.

Сложный старт сезона для Петренко