Петренко: На рубежі добре впоралась
29-річна українська біатлоністка фінішувала поза заліковою зоною. Це був перший старт Ірини Петренко після проблем зі здоров'ям.
До теми Найгірша гонка сезону: лише одна українка пробилася до залікової зони у спринті
Українка залишилась задоволена лише стрільбою у спринті. Ірина стала єдиною серед наших біатлоністок, які вдалось закрити усі 10 мішеней. А от хвороба сильно вдарила по ходу Петренко на трасі. Спортсменка з двома нулями лише 41-ю.
Біатлоністка розуміє, що після проблем зі здоров'ям не змогла б відразу продемонструвати повну готовність у спринті. Вона сподівається, що з кожною новою гонкою буде покращувати свій результат.
На рубежі добре впоралась, а ось на трасі… Буду сподіватися, що додаватиму з кожною гонкою, тому що після хвороби це перший старт і чудес все-таки не буває. Перед стартом хвилювалась, тому що сама не розуміла що від себе очікувати і який буде стан. Точно знаю, що кожен спортсмен тренується заради Олімпіади, заради олімпійських нагород,
– розповіла Петренко.
Нагадаємо, що найкращою серед українок у спринті стала Юлія Джима. Лише 31-річна киянка змогла потрапити у залікову зону – 37-ма позиція.
Що було з Іриною Петренко
Біатлоністка достроково покинула четвертий етап Кубка світу через дивний кашель. У Петренко він з'явився після одного з тренувань. Після чого вона повернулась в Україну.
Спортсменка разом з Анастасією Меркушиною, яка теж відчула проблеми, пройшли медичне обстеження, яке виявило інфекцію в організмі обох українок.
Обидві біатлоністи пройшли лікування та вже повернулись до основної команди.
Складний старт сезону для Петренко
- Сезон-2021/2022 став першим для Петренко після перерви, яка була викликана травмою та народженням дитини.
- Її найкращим результатом на Кубку світу поки що є якраз 41-ше місце у спринті у Рупольдингу.
- Здобула "срібло" у фіналі суперспринту на Кубку IBU у норвезькому Шушені.