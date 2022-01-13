Петренко: На рубежі добре впоралась

29-річна українська біатлоністка фінішувала поза заліковою зоною. Це був перший старт Ірини Петренко після проблем зі здоров'ям.

До теми Найгірша гонка сезону: лише одна українка пробилася до залікової зони у спринті

Українка залишилась задоволена лише стрільбою у спринті. Ірина стала єдиною серед наших біатлоністок, які вдалось закрити усі 10 мішеней. А от хвороба сильно вдарила по ходу Петренко на трасі. Спортсменка з двома нулями лише 41-ю.

Біатлоністка розуміє, що після проблем зі здоров'ям не змогла б відразу продемонструвати повну готовність у спринті. Вона сподівається, що з кожною новою гонкою буде покращувати свій результат.

На рубежі добре впоралась, а ось на трасі… Буду сподіватися, що додаватиму з кожною гонкою, тому що після хвороби це перший старт і чудес все-таки не буває. Перед стартом хвилювалась, тому що сама не розуміла що від себе очікувати і який буде стан. Точно знаю, що кожен спортсмен тренується заради Олімпіади, заради олімпійських нагород,

– розповіла Петренко.

Нагадаємо, що найкращою серед українок у спринті стала Юлія Джима. Лише 31-річна киянка змогла потрапити у залікову зону – 37-ма позиція.

Що було з Іриною Петренко

Біатлоністка достроково покинула четвертий етап Кубка світу через дивний кашель. У Петренко він з'явився після одного з тренувань. Після чого вона повернулась в Україну.

Спортсменка разом з Анастасією Меркушиною, яка теж відчула проблеми, пройшли медичне обстеження, яке виявило інфекцію в організмі обох українок.

Обидві біатлоністи пройшли лікування та вже повернулись до основної команди.

Складний старт сезону для Петренко