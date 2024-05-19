После объявления результатов Усик посмотрел вверх и и сказал в микрофон: "Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали!". Уже на пресс-конференции новый абсолютный чемпион мира вспомнил свои слова о встрече с отцом в своих снах перед поединками.

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Отец Усика появляется во снах перед боями

Александр рассказал, снился ли ему покойный отец перед битвой с Тайсоном Фьюри.

Нет. Потому что последний раз, когда мой отец приходил во сне... Я скучаю по своему отцу. Сказал ему: "Ты живешь там, я живу здесь., Пожалуйста, не приходи ко мне. Я люблю тебя". Для меня тяжело, когда отец приходит во снах. Я буду помнить его всю свою жизнь. Знаю, что он сейчас здесь, среди нас,

– ответил украинский боксер.

Отметим, что Усик победил Фьюри по раздельному решению судей. Впереди у боксеров еще будет реванш, который должен состояться в октябре 2024-го.

После поединка был инсайд, что Усик поехал в больницу. Вроде бы у Александра подозрение на перелом челюсти. Однако абсолютный чемпион мира прибыл на пресс-конференцию после боя.

Напомним, что после встречи Фьюри заговорил о войне в Украине, которая повлияла на финальное решение судей. Также Тайсон заявлял, что его подсчеты была не в пользу Усика. В то же время промоутер Александра наоборот рассказал, что судья украл нокаут у украинца в 9-м раунде, когда Усик отправил Фьюри в нокдаун.