Известный инсайдер Майкл Бенсон сообщил, что победа над Фьюри далась Усику не так легко. После поединка украинец поехал в больницу, поэтому не пообщается с прессой после победы.

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Украинец пообщался с прессой

Инсайдер заявил, что у Александра есть подозрение на перелом челюсти, поэтому абсолютный чемпион мира поехал в больницу.

Однако через некоторое время украинский боксер приехал на пресс-конференцию вместе со своим промоутером Александром Красюком, который еще на ринге заговорил о украденном нокауте для его клиента в 9-м раунде.

Пресс-конференция после боя Усик – Фьюри

Впереди у боксеров отдых и подготовка к реваншу. Второй бой между бойцами может состояться в октябре 2024-го года. Александр без проблем согласился на еще один поединок против "Цыганского короля".