Украинский боксер мощной комбинацией отправил соперника к канатам, которые его в итоге и спасли. Также спасительным для “Цыганского короля” стал гонг об окончании 9-го раунда, пишет 24 Канал.

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Рефери украл досрочную победу у украинца

Судья отсчитал и после гонга отправил боксеров по своим углам. После чего бой был продолжен и продолжался все 12 раундов. Судьба победителя была в руках судей. По их подсчетам победу одержал Усик – 115:112, 113:114 и 114:113.

Еще на ринге флеш-комментарий дал промоутер украинца Александр Красюк. Представитель Александра Усика заговорил об украденном нокауте у украинца.

Я истощен. Болел и поддерживал Усика на протяжении всего боя. Никакого неуважения к рефери, но он украл нокаут. Это мое мнение. Это было замечательное выступление,

– заявил промоутер.

Фьюри тоже не согласился с подсчетами судей, заверив, что именно он должен был одержать победу. Однако абсолютным чемпионом мира в хевивейте стал украинец. Впереди у боксеров еще будет реванш, который может состояться уже осенью 2024-го.