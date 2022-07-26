Джошуа: Нужно научиться уважать меня как личность

Боксер рассказал, что собирается выбросить свои чемпионские пояса, если победит Усика. Он хочет, чтобы его уважали как личность, а не обращали внимание на титулы.

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Когда великий Энтони Джошуа выиграет и станет трехкратным чемпионом мира, я собираюсь выбросить пояса, потому что вам нужно научиться уважать меня как личность. Я не хочу, чтобы меня уважали за титулы, которыми я владею. Я хочу, чтобы меня уважали как мужчину, которого вы видите,

– сказал Энтони.

Долгожданный реванш: главное о бое Усик – Джошуа

В скором времени, 20 августа, Усик и Джошуа встретятся на ринге. Долгожданный реванш состоится в Саудовской Аравии.

Боксеры будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Усик отобрал в сентябре 2021 года, когда одержал победу над Джошуа.

Болельщики уже могут приобрести билеты на долгожданный поединок. Самый дешевый билет стоит 375 саудовских риалов. Это места на краю, последние ряды на самом верху. По официальному курсу НБУ, один саудовский риал стоит 7,86 гривны. Так что билет на бой обойдется около 3 тысяч гривен.

На победу Энтони надеется и Тайсон Фьюри, он недавно заявил, что готов выть на ринг против своего земляка, если тот осилит украинца.

"Цыганский король" назвал главное условие – это сражение должно быть бесплатным. Энтони пока не спешит ответить.