Джошуа: Потрібно навчитись поважати мене як особистість

Боксер розповів, що збирається викинути свої чемпіонські пояси, якщо переможе Усика. Він хоче, аби його поважали як особистість, а не звертали увагу на титули.

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Коли великий Ентоні Джошуа виграє і стане триразовим чемпіоном світу, я збираюсь викинути пояси, тому що вам потрібно навчитись поважати мене як особистість. Я не хочу, щоб мене поважали за титули, якими я володію. Я хочу, щоб мене поважали як чоловіка, якого ви бачите,

– сказав Ентоні.

Довгоочікуваний реванш: головне про бій Усик – Джошуа

Незабаром, 20 серпня, Усик та Джошуа зустрінуться на ринзі. Довгоочікуваний реванш відбудеться у Саудівській Аравії.

Боксери боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Усик відібрав у вересні 2021 року, коли він здобув перемогу над Джошуа.

Вболівальники вже можуть придбати квитки на довгоочікуваний поєдинок. Найдешевший квиток коштує 375 саудівських ріалів. Це місця на краю, останні ряди на самому верху. За офіційним курсом НБУ, один саудівський ріал коштує 7,86 гривні. Тож квиток на бій обійдеться в близько 3 тисячі гривень.

На перемогу Ентоні сподівається і Тайсон Ф'юрі, він нещодавно заявив, що готовий вити на ринг проти свого земляка, якщо той здолає українця.

"Циганський король" назвав головну умову – цей бій повинен бути безплатним. Ентоні поки що не поспішає з відповіддю.