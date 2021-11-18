Напередодні "синьо-жовті" переграли боснійців із рахунком 2:0, 24-річний гравець відзначився першим голом, а Україна в підсумку пробилась у плей-офф кваліфікації на Мундіаль.

До слова Зінченко наблизився до топ-10 найкращих бомбардирів в історії збірної України

Після гри Зінченко повернувся додому, а його дуже кумедно "зустріла" Єва. Олександр встиг зафіксувати момент, коли донька показувала йому середній палець. "На що татко награв, те й отримав", – підписав світлину футболіст.

Подружнє життя Влади Седан та Олександра Зінченка