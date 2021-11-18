Напередодні "синьо-жовті" переграли боснійців із рахунком 2:0, 24-річний гравець відзначився першим голом, а Україна в підсумку пробилась у плей-офф кваліфікації на Мундіаль.
До слова Зінченко наблизився до топ-10 найкращих бомбардирів в історії збірної України
Після гри Зінченко повернувся додому, а його дуже кумедно "зустріла" Єва. Олександр встиг зафіксувати момент, коли донька показувала йому середній палець. "На що татко награв, те й отримав", – підписав світлину футболіст.
Подружнє життя Влади Седан та Олександра Зінченка
- Закохані зареєстрували шлюб 12 березня 2020 року в приміщенні українського посольства, що розташоване в Лондоні.
- Гучне весілля журналістка та футболіст зіграли в Києві. Святкування відбулося 24 серпня 2020 року.
- На початку червня 2021 року Влада Седан повідомила про вагітність.
- Дівчина вирішила неординарно повідомити коханому стать дитини. Вона запросила Олександра на стадіон, де він мав влучити в один з м'ячів, який висів на воротах.
- 2 серпня у пари народилась донечка, яку назвали Євою.