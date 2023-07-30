Несокрушимая Харлан не сдержала слез после досадного поражения в финале ЧМ: больное видео

Чемпионат мира-2023 в Милане навсегда войдет в историю фехтования. А все из-за скандала во встрече между Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой.

Украинка разгромила соперницу 15:7, где ожидалось не пожала руку россияне после встречи. Она протянула перед ней саблю, но Смирнова отказалась поблагодарить саблю. После чего Анна Смирнова подала протест, расценив поведение Ольги как жест неуважения к ней. Судьи не изменили своего решения после 50 минут консультации, пишет 24 Канал.

К теме Дисквалификация Харлан из-за россиянки: все о скандале с украинкой на чемпионате мира

Надемоционный ЧМ для лидера сборной Украины

Но уже в тот же день стало известно, что Харлан дисквалифицировали. Однако на этом все не кончилось. Украинская сторона заявила об обжаловании дисквалификации нашей саблистки. А вся эта ситуация получила безумную огласку, которая принесла результат.

FIE приостановила дисквалификацию Харлана, которая смогла помочь сборной Украины в командной сабле. Также после этого случая Международная федерация фехтования изменила правила. Теперь российские и украинские фехтовальщики не обязаны пожимать друг другу руку.

30 июля наша женская сборная вместе с Харлан смогла дойти до бронзового финала, в котором, к сожалению, украинские девушки уступили Южной Корее 32:45.

Под сине-желтым флагом на командном турнире выступали Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кровацкая.

После досадного поражения лидер сборной Украины Ольга Харлан не сдержала слез. Эмоции украинки попали в объектив камер.

После этого скандала эта бронзовая медаль была бы для уроженки Николаева ложкой меда в этой банке дегтя.

Одной из первых Ольга стала успокаивать и обняла Алина Комащук, которая является не только партнершей по сборной, но и хорошей подругой Харлан.

Харлан заплакала после поражения в бронзовом финале ЧМ: смотрите видео

К сожалению, украинки не смогли завоевать первые за последние 7 лет медали командного чемпионата мира по женской сабле. Но украинский спортивный фронт в очередной раз победил Россию. На этот раз благодаря патриотической позиции Харлана и поддержке со всего мира.